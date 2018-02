Flora, de 'A Favorita', vira superstar na internet Se na novela A Favorita Flora (Patrícia Pillar) não conseguiu com que os convidados-contratados para o seu casamento aplaudissem sua performance ao interpretar o clássico sertanejo Beijinho Doce, na internet ela é tratada como verdadeira diva. A canção já ganhou quatro remixes feitos por internautas. Dois deles usam como samples as músicas Gimme More, de Britney Spears, e In My Arms, de Kylie Minogue. Já a faixa Beijinho Doce (Magan MoreMoreMore Mix), usa como base para as batidas o som do disparo do revólver da cena em que ela matou o Dr. Salvatore (Walmor Chagas). Os fãs da personagem também criaram capas de CDs e DVDs da ?nova cantora?. A primeira é uma colagem com o disco Hard Candy, de Madonna. O DVD ganhou o nome de Live in Rancho. Alguns, mais empolgados, já elaboram futuros singles para Flora. A faixa Velha Safada é um dueto dela com Dona Irene (Glória Menezes). Todas essas brincadeiras podem ser encontradas no YouTube (pesquise por ?Beijinho Doce remix?) ou na comunidade do Orkut Flora - Beijinho Doce SUCESSO! (http://tinyurl.com/beijodoce), que até ontem tinha mais de 750 membros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.