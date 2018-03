Flora, de 'A Favorita', inspira heroína de 'Avenida Brasil'

Com a vingança mais uma vez como mote, a trama seguirá os passos de Nina, personagem da atriz Débora Falabella, na saga por justiça. Mas, antes de Nina, o espectador conhecerá Rita, de 11 anos, papel da atriz-mirim Mel Maia. Filha de Genésio (Tony Ramos), Rita descobre que Carminha, interpretada por Adriana Esteves, planeja golpe contra o seu pai. Ela alerta Genésio, mas ele acaba morto em um atropelamento, deixando a menina órfã e abrindo espaço para sua madrasta herdar tudo o que era de seu pai.

Para se livrar de vez de Rita, Carminha pede que Max (Marcelo Novaes), seu amante e comparsa, abandone a criança em um lixão, o mesmo onde ela mesmo foi largada, anos atrás. Para a atriz, sua vilã é, antes de tudo, uma sobrevivente. "É preciso ter cuidado com os sobreviventes. Ela está exigindo muito de mim, mas estou adorando", diz Adriana Esteves.

No lixão, Rita conta com o afeto de Lucinda (Vera Holtz) e a amizade do menino Batata (Bernardo Simões), mas em pouco tempo é adotada por uma família da Argentina, para onde parte com novo nome: Nina. Porém, a vida feliz que Nina constrói no país vizinho não é suficiente para fazer com que ela esqueça das maldades de sua ex-madrasta. Então, após a morte do pai adotivo, Nina volta ao Rio com o intuito de se vingar.

João Emanuel confirma que sua inspiração foi mesmo Flora, mas Nina ganha agora o trunfo de sair da linha por uma boa causa. "Como ela é a heroína, suas ações são justificadas", disse o novelista, durante a festa de lançamento do folhetim. Com isso, o autor foge da dicotomia entre bem e mal, além de escapar do estigma de mocinha chata. "Ela tem um pouco de Robin Wood, de Charles Bronson em Desejo de Matar", diz o novelista, que já comparou Nina ao protagonista de "Crime e Castigo", Raskolnikov, do russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881).

Embora o autor negue que o cenário do folhetim tenha sido encomendado, ele vem de encontro ao desejo da emissora de agradar o emergente espectador da classe C. Ao contrário da última leva de novelas, que giraram em torno de ricos em bairros abastados, os endinheirados de Avenida Brasil são suburbanos que subiram na vida mas não deixaram sua área. O grande exemplo é a família do ex-jogador de futebol Tufão (Murilo Benício), que inclui Carminha. Depois de viúva, ela se casa com o jogador. Completam a trama o filho adotivo do casal, Jorginho (Cauã Reymond), e os pais do atleta, Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini). As informações são do Jornal da Tarde.