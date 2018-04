Flip vai homenagear o poeta Manuel Bandeira

A conferência de abertura, às 19h do dia 1º, é comandada por Davi Arrigucci Jr., autor de ensaios fundamentais sobre Bandeira, reunidos em Humildade, Paixão e Morte (Companhia das Letras) e O Cacto e As Ruínas (Editora 34). Sua fala se concentrará nas ideias desenvolvidas nessas obras críticas, nas quais mostra como Bandeira foi capaz de extrair o sublime do prosaico, usando palavras simples de transformar a morte em material poético e de relacionar a poesia com outras artes, como a música e a pintura.

Outras duas mesas estão voltadas para o autor de Vou-me Embora Pasárgada e Pneumotórax. Em ?Evocação de um Poeta?, às 10h do dia 3, Angélica Freitas, Eucanaã Ferraz e Heirtos Ferraz tratam da atualidade da obra. Às 15h do dia 5, na mesa ?Antologia Pessoal?, Edson Nery da Fonseca e Zuenir Ventura fazem exposição baseada em ?memórias afetivas? sobre o poeta pernambucano.

Neste ano se comemoram o centenário de nascimento de Charles Darwin e os 150 anos de seu livro mais influente, A Origem das Espécies. O biólogo Richard Dawkins foi convidado a falar de evolucionismo e ateísmo às 19h do dia 2.

Um das mesas que deve ter mais procura, às 19h do dia 3, é a que Chico Buarque de Holanda, autor de Leite Derramado (Companhia das Letras), divide com Milton Hatoum, autor de A Cidade Ilhada (Companhia das Letras). Outro destaque é o português Antonio Lobo Antunes, que falará com o público, às 19h do dia 4, sobre sua vida e obra. Na mesa Fama e Anonimato, o jornalista americano Gay Talese conversa com o brasileiro Mario Sergio Conti sobre o futuro da profissão. Para ter mais informações sobre programação e ingressos: www.flip.org.br. As informações são do Jornal da Tarde.