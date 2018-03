Flip traz autora portuguesa A romancista portuguesa Dulce Maria Cardoso participará da 10.ª edição da Flip, que ocorre entre os dias 4 a 8 de julho deste ano. A autora falará sobre seu mais recente livro, o elogiado O Retorno, coom previsão de lançamento no Brasil em maio. A obra aborda o tema da "descolonização" de Angola a partir da história de uma família de retornados portugueses, que voltaram a Lisboa após a independência do país, em 1975. Também estão confirmados para a feira literária o chileno Alejandro Zambra, o norte-americano Teju Cole e o francês vencedor do prêmio Nobel, Jean-Marie Le Clézio. Mais informações no site www.flip.org.br.