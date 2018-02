FLIP TERÁ BETHÂNIA LENDO F. PESSOA Fã confessa de Fernando Pessoa, Maria Bethânia irá homenagear o poeta português na próxima edição da Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece de 3 a 7 de julho. "Tenho um elo forte com a poesia de Fernando Pessoa, que é o poeta de minha vida", afirma a cantora. Bethânia deve se apresentar ao lado da professora Cleonice Berardinelli, membro da Academia Brasileira de Letras, professora emérita da UFRJ e da PUC-Rio. Em 2010, Bethânia e Cleonice receberam da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, a Medalha do Desassossego, destinada a quem presta serviços relevantes na divulgação do autor.