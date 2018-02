Flip reunirá caras novas após a Copa

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), entre 30 de julho e 3 de agosto, reunirá 41 autores de diversas nacionalidades e que nunca participaram de seus debates – a exceção é Millôr Fernandes (1923-2012), o homenageado desta 12.ª edição.

Em ano de Copa do Mundo (o evento foi adiado por conta do Mundial), o futebol não está na pauta, que privilegia temáticas caras a Millôr, como a crítica ao poder e as grandes discussões do momento.

A mesa que juntará a jornalista norte-americana de origem turca Elif Batuman, que acompanhou a onda de protestos populares em Istambul, no ano passado, e escreveu sobre o que viu para a revista New Yorker, e o russo Vladimir Sorókin, opositor do governo Vladimir Putin, dará o tom político.

Os 50 anos do golpe militar no Brasil será tratado pelo cientista político e jornalista Bernardo Kucinski, o escritor Marcelo Rubens Paiva e o escritor Pérsio Arida. Os septuagenários Cacá Diegues e Edu Lobo vão falar sobre cultura e sociedade brasileira dos anos 1960 para cá.

Entre os principais nomes da literatura contemporânea mundial estarão na Flip a inglesa de origem indiana Jhumpa Lahiri, ganhadora do prêmio Pulitzer de 2000, a neozelandesa Eleanor Catton, mais jovem vencedora do Man Booker Prize (em 2013), o suíço Joël Dicker, ambos autores de livros caudalosos (The Luminariest, de Eleanor, tem 832 páginas, e A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert, de Dicker, 664).

A América Latina será representada por narradores de distintas gerações: o chileno Jorge Edwards, poeta, ficcionista e diplomata, que foi amigo do também chileno Pablo Neruda, o prestigiado peruano Daniel Alarcón, traduzido em dez idiomas aos 37 anos, Graciela Mochkofsky, expoente do jornalismo argentino, e o mexicano Juan Villoro, tido como o maior nome da literatura de seu país na atualidade, vão debater temas que permeiam suas obras com, respectivamente, o português Almeida Faria, a atriz e agora romancista Fernanda Torres, o norte-americano David Carr e o israelense Etgar Keret.

A Flip deve levar 25 mil pessoas à cidade colonial do Sul Fluminense. A programação, que poderá ser acompanhada pela internet, foi anunciada ontem por Mauro Munhoz, diretor-geral da mostra, e Paulo Werneck, curador desta edição.

A variedade de origens dos participantes não foi proposital, segundo Werneck. "Foi algo revelado enquanto eu ia prospectando. O Sorókin, por exemplo, é o primeiro russo a vir à Flip. A relação do Brasil com a literatura russa é forte, mas não com a contemporânea", disse.

Ele lembrou também da relação da programação com temas do cotidiano, como alimentação – a mesa do jornalista e ativista norte-americano Michael Pollan, crítico do agronegócio e da junk food, na hora do almoço, deve fazer sucesso, assim como a do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que revelou a espionagem da Agência Nacional de Segurança a governos e empresas do mundo todo. Greenwald falará junto com o documentarista Charles Ferguson, vencedor do Oscar pelo filme Trabalho Interno, sobre a crise financeira global de 2008.

O show de abertura, desta vez, será totalmente aberto ao público da Flip e de Paraty. Gal Costa vai cantar o repertório do elogiado Recanto, CD de 2011.

Além de Millôr Fernandes, que será reverenciado em duas mesas diferentes por Hubert, Reinaldo (do Casseta e Planeta), Jaguar, Cássio Loredano Sérgio Augusto, o documentarista Eduardo Coutinho também ganhará tributo. Assassinado pelo próprio filho, em fevereiro, Coutinho teve participação memorável na edição da Flip de 2013: sua conferência foi aplaudida de pé. O amigo João Moreira Salles e Charles Ferguson falarão sobre sua personalidade e seu legado.

O ingresso para a Tenda dos Autores custa R$ 46 e para a do telão, R$ 12. As vendas começam no dia 2, às 10 h. Podem ser feitas pelo telefone 4003-5588, pela internet (www.ticketsforfun.com.br) e nas bilheterias do Citibank Hall do Rio e de São Paulo.

Lançamentos e reedições na festa para Millôr

Millôr Fernandes (1923-2012; foto) participou da primeira edição da Festa Literária Internacional de Paraty. Hoje, passada mais de uma década – e dois anos após sua morte –, seu nome volta a ser destaque no evento. Millôr será o autor homenageado desta edição, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, e abarcar seus múltiplos talentos não será um desafio pequeno. Ele foi humorista, artista gráfico, caricaturista, cartunista, escritor, dramaturgo, jornalista e, também, colaborador do ‘Estado’ entre 1996 e 2000.

Como acontece todos os anos, a homenagem vai motivar uma série de lançamentos e reedições. O Instituto Moreira Salles, dono de 7 mil itens que pertenciam ao acervo do autor, prepara o livro Millôr: 100 Frases + 100 Desenhos. Já a Nova Fronteira deve lançar Guia Millôr Fernandes da História do Brasil, com organização de Ivan Fernandes e Leila Name. A L&PM prevê Shakespeare Traduzido por Millôr Fernandes, com as peças Hamlet, Rei Lear, A Megera Domada e As Alegres Matronas de Windsor, e a reedição de Millôr Definitivo – A Bíblia do Caos Grande. A Companhia das Letras também prepara reedições com novas apresentações de A Vaca Foi pro Brejo, Tempo e Contratempo, A Verdadeira História do Paraíso e Essa Cara Não me é Estranha. Entre os homenageados das edições passadas estão Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. (MARIA FERNANDA RODRIGUES)

Presidente da Flip, Liz Calder destaca variedade de nacionalidades dos convidados

Em vídeo divulgado nesta quarta-feira, 14, e exibido na entrevista coletiva de terça-feira, a presidente da Flip, a editora inglesa Liz Calder disse que está ansiosa pela Festa deste ano, especialmente por causa da grande variedade de nacionalidades dos autores convidados. "É o modo como sempre quisemos que a Flip crescesse", diz. "No começo, contávamos com convidados estrangeiros do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas agora temos escritores da Rússia, Peru, México, do mundo todo." Veja o vídeo:

Confira abaixo a programação completa:



PROGRAMAÇÃO FLIP 2014



Quarta, 30 de julho

19 h

Conferência de abertura

Agnaldo Farias

Millormaníacos

Hubert e Reinaldo entrevistam Jaguar

21h30

Show de Gal Costa

Quinta, 31 de julho

12 h

Poesia & Prosa

Eliane Brum, Charles Peixoto e Gregorio Duvivier

15 h

Os Possessos

Elif Batuman e Vladímir Sorókin

17h15

Fabulação e Mistério

Eleanor Catton e Joël Dicker

19h30

Paraty, Veneza do Atlântico Sul

Francesco Dal Co e Paulo Mendes da Rocha

Sexta, 1º de agosto

10 h

O Guru do Méier

Cássio Loredano e Sérgio Augusto

12 h

À mesa com Michael Pollan

15 h

Marcados

Claudia Andujar e Davi Kopenawa

17h15

Livre Como um Táxi

Antonio Prata e Mohsin Hamid

19h30

Encontro com Andrew Solomon

21h30

2 x Brasil

Cacá Diegues e Edu Lobo

Sábado, 2 de agosto

10 h

Liberdade, Liberdade

Charles Ferguson e Glenn Greenwald

12 h

Memórias do Cárcere: 50 anos do Golpe

Bernardo Kucinski, Marcelo Rubens Paiva e Persio Arida

15 h

A Verdadeira História do Paraíso

Etgar Keret e Juan Villoro

17h15

Tristes Trópicos

Beto Ricardo e Eduardo Viveiros de Castro

19h30

Encontro com Jhumpa Lahiri

21h30

Narradores do Poder

David Carr e Graciela Mochkofsky

Domingo, 3 de agosto

10 h

Ouvir Estrelas

Marcelo Gleiser e Paulo Varella

12 h

Romance em Dois Atos

Daniel Alarcón e Fernanda Torres

14 h

Os Sentidos da Paixão

Almeida Faria e Jorge Edwards

16h

Livro de Cabeceira