Flip inicia nesta quinta as esperadas mesas de debate

Após a abertura oficial na noite de quarta-feira, 4, com muita gafieira comandada pela Orquestra Imperial, a 5.ª edição da Festa Literária Internacional de Parati, a Flip, inicia nesta quinta os debates com escritores nacionais e internacionais. No ano em que a Flip homenageia o escritor, jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, um total de 40 autores, sendo 18 nomes estrangeiros e 22 brasileiros, discutirão até domingo, 8, diversos temas envolvendo a arte literária. A primeira acontece na manhã desta quinta-feira, às 10 horas, com os escritores Cecília Giannetti, Fabrício Corsaletti e Veronica Stigger. Juntos, eles irão tratar do Futuro do Presente, tendo Beatriz Resende como mediadora. Às 11h45, a mesa denominada Uivos será discutida pelos brasileiros Chacal e Lobão. O homenageado da Flip 2007 será tratado em mesa compartilhada por Augusto Boal e Eduardo Tolentino, em Nelson Rodrigues - Ato 2. Os primeiros escritores estrangeiros a participarem da festa serão o californiano Jim Dodge e o britânico Will Self, que dividem o quarto debate do dia, Sobre Macacos e Patos, às 17 horas, com mediação do jornalista Arthur Dapieve. Encerra a quinta-feira, a esperada mesa Tão Longe, Tão Perto, às 19 horas. Este último debate do dia terão como protagonistas a hindu radicada nos Estados Unidos, Kiran Desai, e o angolano José Eduardo Agualusa e discutirá questões sobre identidade. Movimento A primeira recebeu no ano passado o Booker Prize, prêmio literário do Reino Unido, com o romance O Legado da Perda (Editora Alfaguara). Já Agualusa foi escalado de última hora, após o cancelamento da participação de William Boyd. Contista e romancista, o angolano é considerado um dos principais nomes da literatura portuguesa contemporânea. A cidade histórica de Parati já está movimentada. Muitos já chegaram para curtir o maior evento literário do País. Mas a cidade deve começar a encher mais na sexta-feira, com a proximidade do final de semana. Ingressos para as mesas com os escritores já não tem mais. Restam apenas poucas entradas para a Tenda da Matriz, que transmite os debates por meio de um telão. A organização estima que 12 mil turistas participem da Flip 2007 que, além dos debates, contempla diversos eventos paralelos culturais.