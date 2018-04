Flip divulga programação e homenageia Manuel Bandeira

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) divulgou nesta quinta-feira, 14, a programação da sétima edição do evento, que acontece entre os dias 1 e 5 de julho. Participam neste ano 35 autores reunidos em 18 mesas, entre eles o jornalista americano Gay Talese, o escritor português António Lobo Antunes, a ganhadora do Booker Prize de 2007, a irlandesa Anne Enright, e o chinês Ma Gian.

Veja também:

Confira a lista de mesas literárias

Confira a programação paralela

Paraty recebe a sétima Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Foto: Divulgação

A programação paralela da Flip terá debates com escritores, cineastas e roteiristas, shows, pré-estreias e exibições de filmes. Algumas das atrações são relacionadas ao autor homenageado, Manuel Bandeira, e ao Ano da França no Brasil. Nesta sétima edição, o evento ganha o nome de Flip - Casa de Cultura e os ingressos serão vendidos apenas em Paraty a partir da quarta-feira, às 9h. Os ingressos restantes para a programação oficial também serão vendidos nas bilheterias da Fllip.

Além do blog e do canal no YouTube , a Flip também divulgará no Twitter informações dos escritores convidados, autores homenageados, programação, agenda de eventos, entre outros assuntos. Trechos das mesas da programação oficial serão disponibilizados na internet.

Serviço:

Preços

Conferência de Abertura (Tenda dos Autores): R$ 30

Show de Abertura (Tenda do Telão): R$ 30

Mesas Literárias (Tenda dos Autores): R$ 30

Transmissão das Mesas Literárias (ao vivo, Tenda do Telão): R$ 10

Eventos da FLIP Casa da Cultura (ingressos vendidos apenas em Paraty, durante a FLIP): R$ 10

Televendas

Número nacional: 4003-1212

Horário de atendimento:

De segunda a sábado das 9h às 22h (exceto no primeiro dia, quando o serviço começa às 10h)

Domingos e feriados das 11h às 19h

Ponto-de-venda em Paraty

Paraty Tours: 24) 3371-1327 (apenas para moradores de Paraty mediante comprovante de residência)

Limite de ingressos

Para cada mesa, há limite de dois ingressos por pessoa (de acordo com o CPF do comprador)