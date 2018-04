Flip deve mudar em 2010 para manter 'clima intimista'

Também a data de realização da 8ª Flip deverá mudar por conta da Copa do Mundo da África do Sul, programada para ocorrer entre 11 de junho e 11 de julho de 2010. Por conta disso, a festa literária poderá deslocar-se excepcionalmente para a segunda quinzena de julho. Já a busca por patrocínio para viabilizar o encontro promete ser menos árdua que deste ano, quando alguns apoiadores foram definidos poucos dias antes do início do evento.

Como de hábito, a última mesa do domingo reuniu alguns escritores que leram trechos de obras preferidas. Assim, Tatiana Salem Levy escolheu "Escrever", de Marguerite Duras; Rodrigo Lacerda ficou com "Viva o Povo Brasileiro", de João Ubaldo Ribeiro; o mexicano Mario Bellatin leu "Prosas Apátridas", de Julio Ramón Ribeyro; a irlandesa Anne Enright preferiu o conto "The Dead", do livro Dublinenses, de James Joyce; o americano James Salter leu os versos de "The Enourmous Room", de e.e. cummings; o afegão Atiq Rahimi escolheu poemas curtos de mulheres anônimas; e a francesa Sophie Calle resolveu homenagear o ex-amante Grégoire Bouillier, lendo trechos de "O Convidado Surpresa." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.