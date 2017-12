Flip de 2010 vai homenagear Gilberto Freyre O sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987) foi anunciado ontem como o escritor homenageado da próxima edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Autor de obras fundamentais como "Casa-Grande & Senzala" (1933) e "Sobrados e Mucambos" (1936), em que caracteriza a miscigenação como um aspecto positivo da identidade nacional, Freyre terá um livro inédito publicado, "De Menino a Homem", reflexões autobiográficas, continuação de "Tempo Morto e Outros Tempos", com escritos produzidos entre os anos 1930 e 80. A obra será lançada pela Global em julho. Por conta da Copa do Mundo, a Flip de 2010 ocorrerá entre 4 e 8 de agosto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.