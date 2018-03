Flip confirma presença de Catherine Millet Crítica de arte e curadora, a francesa Catherine Millet foi confirmada ontem para a edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que ocorre entre 1º e 5 de julho. Fundadora e diretora da influente revista francesa Art Press, ela causou polêmica em 2001, com o lançamento do autobiográfico e polêmico A Vida Sexual de Catherine M. (Ediouro), considerado um dos mais ousados livros de autoria feminina sobre sexo. Em Jour de Souffrance (Dia de Sofrimento), que será lançado pela Ediouro neste ano, Millet discute a questão do ciúme a partir de sua peculiar experiência. A Flip terá também uma mesa exclusiva de quadrinhos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.