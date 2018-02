Flip confirma presença de Carlos Fuentes e Junot Díaz O mexicano Carlos Fuentes e o dominicano naturalizado americano Junot Díaz foram confirmados ontem para a próxima Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que ocorre entre os dias 1º e 5 de julho. Além deles, também está confirmada a presença do historiador Simon Schama entre os estrangeiros. Em sua 7ª edição, a Flip vai homenagear o poeta Manuel Bandeira. Com 80 anos completados em novembro, Fuentes é hoje um dos mais conhecidos escritores de língua espanhola. E Díaz publica contos na revista New Yorker, textos que exploram a experiência de imigrantes dominicanos nos Estados Unidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.