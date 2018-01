Flip confirma participação de Salman Rushdie

Neste ano, o autor de "Os Versos Satânicos" (1988) - romance pelo qual recebeu um Whitbread Prize e uma sentença de morte do aiatolá Khomeini - vem por ocasião do lançamento de "Luka e o Fogo da Vida", pela Companhia das Letras.

Rushdie é ganhador do Booker Prize por "Os Filhos da Meia-Noite" (1981), que lhe rendeu ainda o Booker of Bookers (1993) e o Best of the Booker (2008). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.