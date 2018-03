Flip confirma mais um nome

O crítico literário italiano Franco Moretti é o sexto escritor estrangeiro confirmado para a 9ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Também estão confirmadas as participações dos escritores David Remnick, Andrés Neuman, Valter Hugo Mãe, Pola Oloixarac e Joe Sacco.

A Flip 2011 acontece entre os dias 6 e 10 de julho e vai homenagear o escritor paulistano Oswald de Andrade.

Franco Moretti é conhecido por ter fundado o Centro de Estudos do Romance, na Universidade de Stanford, e por ter organizado os cinco volumes da coleção O Romance, cujo primeiro título (A cultura do Romance) foi lançado no Brasil em 2009.

Moretti também é lembrado por sua concepção do crítico como um "cientista literário", alguém que deve dominar várias disciplinas, da antropologia à biologia, para compreender mudanças das práticas de leitura e seu impacto sobre os gêneros literários.

