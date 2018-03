Flip confirma mais dois escritores estrangeiros

Autor de dez romances, três livros de contos e uma coletânea de textos de não ficção, Boyd deveria ter participado da Flip de 2007, mas excesso de compromissos assumidos o impediu de vir. Além da literatura, ele também escreve para o cinema, autor de roteiros como o do filme A Trincheira (1999), do qual foi também diretor. Seu mais recente romance lançado no Brasil foi As Aventura de Um Coração Humano (Record), que acompanha a trajetória do escritor Logan Gonzago Mountstuart do princípio ao fim do século 20.

Já Yehoshua foi professor de literatura em Paris entre 1963 e 1967 e hoje é professor na Universidade de Haifa. No Brasil, seus livros são editados pela Companhia das Letras, que lançou A Mulher de Jerusalém (2008), A Noiva Libertada (2007), Viagem ao Fim do Milênio (2001) e Shiva (2000). Em 2007, seu romance Five Seasons foi eleito um dos dez livros mais importantes desde a criação do Estado de Israel.

Habitualmente realizada em julho, a Flip sofreu o atraso de um mês neste ano por conta da Copa do Mundo, que ocorre entre 11 de junho e 11 de julho, na África do Sul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.