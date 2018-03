Flip comemorará sua história em 2012 A Festa Literária Internacional de Paraty, Flip, pretende festejar a própria história no próximo ano, quando ocorre a 10.ª edição do evento, programada para o período de 4 a 8 de julho. Para isso, espera contar com convidados ilustres - os organizadores já negociam com o British Council a vinda de autores britânicos que estiveram em anos passados, caso de Martin Amis e Ian McEwan, que vieram para a segunda Flip. Eles participariam da programação comemorativa. O novo curador da Flip, aliás, Miguel Conde, esteve em Frankfurt contatando agentes literários. "Não fechei nenhuma vinda de autor, apenas estreitei relações que podem facilitar negociações futuras", comentou ele, que já enviou convites a diversos escritores. O objetivo é evitar o calendário apertado enfrentado em edições anteriores. Em um primeiro momento, Conde busca revelações que possam empolgar o público, literária e pessoalmente, como ocorreu neste ano com o angolano Valter Hugo Mãe - uma grata surpresa, que mobilizou todas as atenções.