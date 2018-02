Flip anuncia programação com tom de crítica ao poder

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) trará este ano 41 autores de diversas nacionalidades, todos estreantes no evento. O único que já havia sido convidado a participar é o homenageado desta 12ª edição: Millôr Fernandes (1923-2012).

Destacam-se nos cinco dias de programação - de 30 de julho a 3 de agosto - a escritora neozelandesa Eleanor Catton, ganhadora do Booker Prize, o suíço Joël Dicker, a britânica de origem indiana Jhumpa Lahiri e o já anunciado russo Vladimir Sorókin. Foram convidados autores latino-americanos de diferentes gerações, como Juan Villoro, Daniel Alarcón e Graciela Mochkofsky.

Os temas centrais, além da homenagem, são a crítica ao poder, a ciência, o pensamento indígena, a arquitetura. A Copa do Mundo não será tratada por uma mesa específica.

O show de abertura, dessa vez totalmente aberto ao público, será de Gal Costa. Os preços se mantiveram: a entrada para a tenda dos autores custa R$ 46 e a do telão, R$ 12. Os ingressos começam a ser vendidos dia 2 de junho. Na internet, no site da produtora Tickets for Fun, pelo telefone 4003-5588 e nas bilheterias do Citibank Hall no Rio e em São Paulo.

Confira abaixo a programação completa:

PROGRAMAÇÃO FLIP 2014

Quarta, 30 de julho

19 h

Conferência de abertura

Agnaldo Farias

Millormaníacos

Hubert e Reinaldo entrevistam Jaguar

21h30

Show de Gal Costa

Quinta, 31 de julho

12 h

Poesia & Prosa

Eliane Brum, Charles Peixoto e Gregorio Duvivier

15 h

Os Possessos

Elif Batuman e Vladímir Sorókin

17h15

Fabulação e Mistério

Eleanor Catton e Joël Dicker

19h30

Paraty, Veneza do Atlântico Sul

Francesco Dal Co e Paulo Mendes da Rocha

Sexta, 1º de agosto

10 h

O Guru do Méier

Cássio Loredano e Sérgio Augusto

12 h

À mesa com Michael Pollan

15 h

Marcados

Claudia Andujar e Davi Kopenawa

17h15

Livre Como um Táxi

Antonio Prata e Mohsin Hamid

19h30

Encontro com Andrew Solomon

21h30

2 x Brasil

Cacá Diegues e Edu Lobo

Sábado, 2 de agosto

10 h

Liberdade, Liberdade

Charles Ferguson e Glenn Greenwald

12 h

Memórias do Cárcere: 50 anos do Golpe

Bernardo Kucinski, Marcelo Rubens Paiva e Persio Arida

15 h

A Verdadeira História do Paraíso

Etgar Keret e Juan Villoro

17h15

Tristes Trópicos

Beto Ricardo e Eduardo Viveiros de Castro

19h30

Encontro com Jhumpa Lahiri

21h30

Narradores do Poder

David Carr e Graciela Mochkofsky

Domingo, 3 de agosto

10 h

Ouvir Estrelas

Marcelo Gleiser e Paulo Varella

12 h

Romance em Dois Atos

Daniel Alarcón e Fernanda Torres

14 h

Os Sentidos da Paixão

Almeida Faria e Jorge Edwards

16h

Livro de Cabeceira

