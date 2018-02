Flip altera data de início da venda de ingressos

O início das vendas dos ingressos da Festa Literária Internacional de Paraty será no dia 30 de junho, às 10 horas - e não mais no dia 2 de junho como a organização anunciou anteriormente.

A Flip será realizada entre os dias 30 de julho e 3 de agosto e receberá nomes como Jhumpa Lahiri, Eleanor Catton, Jorge Edwards, Etgar Keret, Elif Batuman, Juan Villoro, Bernardo Kucinski, Marcelo Rubens Paiva e Sérgio Augusto, entre outros. Millôr Fernandes é o homenageado desta edição da festa.

Os ingressos poderão ser comprados no site da Tickets for Fun, pelo telefone 4003-5588 ou em postos de venda credenciados (a lista está no site da Tickets for Fun). Como os ingressos esgotam em poucos minutos, a dica é fazer um cadastro prévio. Para a Tenda do Autor (debates ao vivo), a entrada vale R$ 46. Para assistir pelo telão, o valor é R$ 12.