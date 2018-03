Flip 2010 confirma primeira autora do evento

Teresa Ribeiro, do estadão.com.br,

A iraniana Azar Nafisi, autora de Lendo Lolita em Teerã, é a primeira mulher confirmada para a Festa Literária de Paraty (Flip), que ocorre entre os dias 4 e 8 de agosto. Seu livro ficou 117 semanas na lista de best sellers do New York Times, além de ter sido traduzido para 32 línguas.

Em Lendo Lolita em Teerã, Azar conta a saga de oito mulheres que liam escondido os clássicos da literatura Ocidental proibidos em seu país, como Orgulho e Preconceito, Madame Bovary e Lolita. Já em seu livro lançado mais recentemente por aqui, O Que Eu Não Contei, a autora trata da relação entre o passado de sua família e a história do Irã. Os dois livros foram publicados pela editora Record.

Azar Nafisi é professora universitária nos Estados Unidos. Vive em Washington. Leciona ética, cultura e literatura do Foreign Policy Institute, da Universidade norte-americana de Johns Hopkins, como professora visitante. Na adolescência, ela saiu do Irã para estudar na Inglaterra, onde fez doutorado sobre literatura inglesa e mais tarde voltou ao seu país. Viveu por 18 anos em Teerã, lecionando literatura, mas foi expulsa da Universidade de Teerã por se recusar a usar o véu.

A Flip já havia anunciado outros nomes de escritores que vão participar do evento: Terry Eagleton, William Boyd, Abraham B. Yehoshua, Salman Rushdie e Colum McCann.