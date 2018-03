'Flight 666' traz bastidores da turnê do Iron Maiden

"Nomes como Neil Young e Rolling Stones já foram retratados no cinema diversas vezes. Estava na hora de bandas de heavy metal terem seu merecido espaço nesse meio", falou Sam Dunn, pouco antes da exibição do filme. O diretor foi o escolhido para viajar por cinco continentes em seis semanas a bordo do Ed Force One, um 757 remodelado onde banda, equipe e toneladas de equipamentos viajam juntas. A ambiciosa turnê ainda tem o vocalista Bruce Dickinson como piloto da aeronave. ?Muitas pessoas me perguntam se confio no piloto Bruce Dickinson?, argumentou o baterista Nicko McBrain, logo após a exibição de Flight 666. ?Eu confio a minha vida a ele.?

O documentário traz de maneira ágil a primeira parte da turnê ''Somewhere Back in Time''. Imagens de bastidores são intercaladas com apresentações ao vivo em diversos países entre fevereiro e março de 2008. O filme, gravado em alta definição, com som 5.1 surround, estreia nos cinemas de todo mundo no dia 21 de abril.

O projeto, ambicioso, leva o espectador para Mumbai, em seu início. Depois, passa por Austrália, Japão, Estados Unidos, Canadá e América Latina. Traz a intimidade da banda como nunca foi vista. Nicko jogando golfe, Adrian Smith praticando tênis com o vencedor de Wimbledon Pat Cash e Steve Harris jogando futebol em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.