Flávio Bala revisita Noel Rosa em seu terceiro CD Não sei se o músico Flávio Bala conhece a máxima de Lester Young que diz o seguinte: "Mesmo o instrumentista, para improvisar bem uma canção, deve pensar sempre na letra". Não importa. Saxofonista, como o mestre, ele vai por instinto. Neste seu terceiro CD, alternando-se ao alto e ao soprano, Flávio Bala faz uma leitura pessoal de nove clássicos do Poeta da Vila. Tanto nas canções mais conhecidas de Noel Rosa, como em temas menos tocados, entreouvimos no fraseado cantante de Flávio letras antológicas como "Agora vou mudar minha conduta / Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar" (Com Que Roupa?); "Mentira não é crime / É bem sublime o que se diz / Mentindo para fazer alguém feliz" (Mentir).