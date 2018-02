FLAUTISTA ALEMÃO TOCA EM PINHEIROS De passagem por São Paulo, o flautista alemão Erik Drescher apresenta hoje três composições para a flauta glissando, em concerto no B Arco Centro Cultural, em Pinheiros. Todas as peças serão estreadas no Brasil e foram compostas especificamente para a técnica do glissando. Na segunda parte do concerto, Improvisações, com Thomas Rohrer (rabeca, Sax Soprano), Antonio Panda Gianfratti (percussão) e Erik Drescher (flautas). Hoje, às 21 horas, no B Arco Centro Cultural. Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, telefone 3081-6986. Contribuição mínima: R$ 10.