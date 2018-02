Flashes na coxia

Os homens e mulheres que fazem o teatro. Só que mostrados fora de cena, sem os figurinos e as luzes que costumam emoldurá-los no ambiente da ficção. O livro Retratos do Teatro, que o fotógrafo Bob Sousa lança pela Editora da Unesp, é um mapeamento visual das artes cênicas em São Paulo. Reúne 164 retratos, de 169 nomes que contribuem para formar a cena contemporânea: atores, atrizes, diretores, dramaturgos, críticos, cenógrafos, produtores.

Com cerca de dez anos de experiência na área, o fotógrafo tem aproximadamente 10 mil imagens em seu acervo. Para fazer o livro, levou quase quatro anos e percorreu cerca de 300 espetáculos. "Nunca entendi direito o meu papel na fotografia de teatro, mas nunca parei para pensar a fundo sobre isso", diz Bob Sousa, no prefácio que escreveu para o volume. "O que me interessava era estar nas salas, conhecer pessoas, registrar. Por muito tempo, só fotografei espetáculos. Os retratos vieram depois, há cerca de 3 anos, acho que da minha necessidade de me aproximar dos artistas e contar a eles sobre minha paixão."

Em suas 240 páginas, o livro retrata profissionais veteranos, como Antunes Filho, Zé Celso, Antonio Petrin, Laura Cardoso e Maria Alice Vergueiro. Também abre espaço para os novos "protagonistas" da cena teatral paulistana: Antonio Araújo, Caco Ciocler, Cibele Forjaz, Juliana Galdino, Bete Coelho.

A publicação traz ainda textos do pesquisador Alexandre Mate, de Ivam Cabral, ator e diretor da companhia teatral Os Satyros, do fotógrafo especializado em teatro João Caldas, e Oscar D'Ambrósio, da Associação Internacional de Críticos de Arte.

O livro não estará à venda em livrarias e sim disponível para consultas em bibliotecas públicas, além de acessível para download gratuito no site da Editora Unesp http://www.editoraunesp.com.br.