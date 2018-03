FLAMENCO TOMA O MUNICIPAL De amanhã até quinta-feira, o Teatro Municipal recebe o Flamenco Festival. Criado há 10 anos, com a finalidade de levar a cultura flamenca para além das fronteiras da Espanha, o evento é realizado em cidades como Nova York, Londres e Tóquio. Para esta edição brasileira, estão previstas as apresentações do violonista Vicente Amigo, com o Recital de Guitarra, do dançarino Israel Galván, no espetáculo La Edad de Oro, da Compañía Rafaela Carrasco, em Vamos al Tiroteo, além da cultuada Compañía Antonio Gades. O grupo do famoso bailarino, que morreu em 2004, traz as montagens Bodas de Sangre e Suite Flamenca.