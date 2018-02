Fitas agora ficarão com João Gilberto Em mais um round da luta de João Gilberto versus gravadora EMI, iniciada em 1987, deu João Gilberto. O mesmo desembargador André Gustavo Correa de Andrade, que há uma semana decidiu que as fitas originais dos discos Chega de Saudade (1959), O Amor, O Sorriso e a Flor (1960), e João Gilberto (1961), além do compacto João Gilberto Cantando as Músicas do Filme Orfeu do Carnaval, ficassem em poder da EMI reconsiderou ontem (21) sua decisão. Até o dia do julgamento que será realizado pela 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, ainda sem data estabelecida, as gravações devem ficar em poder de João Gilberto. A EMI tem cinco dias úteis para entregar este material em horário comercial ao compositor. Se não o fizer, pode pagar multa de R$ 100 mil (valor único) e sofrer uma operação de busca e apreensão em sua sede.