FIT terá mais de cem apresentações no interior de SP O Festival Internacional de Teatro (FIT) de São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo, comemora 40 anos de existência e chega à 9ª edição como um dos principais eventos do cenário cultural brasileiro. Do dia 16 a 25, o FIT apresentará 21 companhias nacionais, 8 internacionais e 10 da própria cidade. Serão mais de cem apresentações em dez dias. A compra de ingressos pela internet foi aberta ao público na terça-feira. Mas, quem ainda não comprou os ingressos, pode adquiri-los no sábado, a partir das 11 horas, na Central de Ingressos do Sesc Rio Preto e em outras 27 unidades do Estado de São Paulo.