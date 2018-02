Fiona Apple não vem ao Brasil Fiona Apple cancelou a turnê do álbum The Idler Wheel Is... pela América Latina e México por causa da doença de sua pitbull. Em uma carta publicada anteontem no Facebook, a autora de Criminal e Fast as You Can informou que acompanhará os últimos dias de vida da cadela Janet, de 13 anos, que sofre da Doença de Addison. "Não posso ir à América do Sul. Não agora", escreveu em um relato de quatro páginas sobre seu amor pelo animal de estimação. Em novembro, a cantora se apresentaria em Porto Alegre (dia 27), São Paulo (dia 29) e Rio de Janeiro (dia 30). Informações sobre devoluções de ingressos no site www.t4f.com.br.