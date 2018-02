Fio a fio, a obra de bispo do rosário

Trazidos da reserva técnica do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, 187 desses Orfas (Objetos Recobertos Com Fio Azul) estão em mostra na Caixa Cultural, no centro do Rio.

O museu funciona no Instituto Municipal de Assistência à Saúde, a antiga colônia para pacientes com distúrbios psiquiátricos onde Bispo, diagnosticado esquizofrênico-paranoico, viveu e manteve suas celas-ateliê por 50 anos. Por fios de nylon, os trabalhos pendem do teto da galeria 1, podendo ser observados bem de perto pelo visitante, que precisará conter o impulso de tocá-los.

O azul esmaecido que dá contornos a brinquedos e itens de cozinha saiu dos uniformes de internos da colônia, os seus e de companheiros que lhe faziam as vezes de assistentes. Bispo os rasgava e puxava então os fios, que eram enrolados em carretéis e usados em sua produção. Curiosamente, alguns objetos aparecem em seu tamanho real - uma ratoeira com um ratinho, um batedor de ovos, um rolo de pastel -; outros foram miniaturizados, como escadas, um patinete, rede de dormir, trena, tamborim, lemes e bandeiras de navio (ele serviu à Marinha entre 1925 e 1933, quando veio de Sergipe para o Rio, daí a referência).

Como passou muito tempo sem sair da colônia, Bispo extraía de seu entorno toda a matéria-prima, e não só o fio azul: a madeira era de árvore, o couro era de assento de cadeira, o cobre, de fios de eletricidade, o metal, de cabo de guarda-chuva.

Em fase de transformação, o museu, que, apesar da relevância do acervo, é bem pouco conhecido, tem em sua reserva 804 obras de Bispo, sendo 283 Orfas. Os 187 foram selecionados para a exposição do "artista do fio" pelo curador Wilson Lázaro, desde 2003 na instituição. Ele partiu de uma miniatura de um cavalete, com trinta centímetros de altura, que tem posição de destaque na galeria. Bispo fez desenhos, mas nunca pinturas.

"A maior parte dos Orfas está representada no manto, nos estandartes e vitrines de Bispo. Então é algo importante na obra dele, talvez até mais importante do que os estandartes e o manto, que são mesmo mais sedutores", diz Lázaro. Ele trabalhou na exposição com o diretor do museu, Ricardo Aquino, há 11 anos voltado ao universo do artista sergipano que viu o mundo nos últimos 20 anos, quando veio à luz seu fascinante universo.

"Ver esses objetos em conjunto traz um novo olhar sobre a obra. Eles eram expostos como num painel, algo fixo, agora é possível circular entre eles", chama a atenção. "Bispo fez tudo isso em condições muito adversas, numa época de lobotomia, eletrochoque. Em meio a tudo isso, conseguia se impor na colônia, criar e conservar sua obra."

Para Aquino, Bispo deve ser reconhecido como "o primeiro grande artista contemporâneo do Brasil". Atualmente, está junto a 51 artistas brasileiros na mostra do Instituto Valenciano de Arte Gigante Pela Própria Natureza; em setembro, chegará à Bienal de Arte Contemporânea de Lyon; em outubro, à Europália, na Bélgica; em 2012, será figura de relevo na Bienal de São Paulo.

Em 2013, deverá ser aberto o novo Museu Bispo do Rosário, com um diálogo estabelecido entre sua obra e a de outros artistas, e com maior infraestrutura. Uma das ideias é fazer da reserva técnica uma via de passagem do público. Uma missão é acabar com a noção de "criador louco" que colou em Bispo no Brasil, mas à qual não se dá muita bola quando de suas exposições no exterior. "Lá não fazem a relação entre a produção e a patologia. Quantos artistas loucos existem?", indaga Wilson Lázaro.