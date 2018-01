Finlândia pode ter Guggenheim A Solomon R. Guggenheim Foundation propôs a construção de um museu em Helsinque, capital da Finlândia. O estudo de viabilidade foi comissionado pelo prefeito da cidade ao custo de US$ 2.5 milhões. "A tradição inovadora e de design da Finlândia e sua tecnologia de ponta podem ser de grande ajuda", disse Juan Ignacio Vidarte, responsável pelas estratégias globais da fundação. Os vereadores devem se decidir pelo projeto de US$ 180 milhões em fevereiro. Se aprovado, o museu, que terá 12 mil m² e será construído à beira-mar, deve ser aberto, no mínimo, em 2017. Outra unidade está sendo construída em Abu Dhabi. / AP