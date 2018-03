Finalistas do Prêmio Concerto A Revista Concerto vai realizar a primeira edição do Prêmio Concerto - Destaques da Temporada. Os vencedores da iniciativa, que tem como objetivo a valorização e o fomento da atividade musical clássica no Brasil, serão conhecidos na edição bimestral de janeiro-fevereiro de 2013 da revista. Conferido por um júri formado exclusivamente por especialistas e críticos musicais, o prêmio contempla um grande prêmio e cinco categorias específicas (ópera, música sinfônica, música de câmara/recital/coral, jovem talento e CD/DVD/Livro). Os jurados votam livremente, tendo como principal critério o mérito e a excelência dos concorrentes.