Finalistas do Booker Prize Deborah Levy, Hilary Mantel, Alison Moore, Will Self, Tan Twan Eng e Jeet Thayil são os seis finalistas do Man Booker Prize de ficção 2012. O anúncio foi feito ontem em Londres pelo presidente do júri, sir Peter Stothard. O júri, que ressaltou a "linguagem poderosa" e a "arte" revelada em todas as obras, apontou que os livros possuem em comum o fato de abordarem questões como a memória, a velhice e a perda. Os romances escolhidos são: Swimming Home, de Deborah Levy; Bring up the Bodies, de Hilary Mantel; The Lighthouse, de Alison Moore; Umbrella, de Will Self, Narcopolis, de Jeet Thayil; e The Garden of Evening Mists, de Tan Twan Eng. / AP