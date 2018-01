Finalista no Emmy, Cultura reduz infantis

Lima Duarte, Joanna Fomm, Selma Egrei, Germano Mathias, Rolando Boldrin, Othon Bastos, Karen Rodrigues e Anamaria Barreto são alguns dos nomes já acertados por Fernando Meirelles para sua próxima série na Globo, Os Experientes. Programado para 2014, o enredo promete um novo olhar sobre a terceira idade.

A telenovela invade a praia literária: o assunto terá vez na Feira do Livro de Frankfurt, por meio do livro A Hollywood Brasileira - Panorama da Telenovela no Brasil (Ed. Senac RJ), de Mauro Alencar.

Doutor em Teledramaturgia pela USP, Mauro Alencar participa em Frankfurt do ciclo Cozinhando com Palavras, onde listará 13 novelas que fizeram do paladar um item essencial ao seu enredo.

A Globo News faturou um prêmio Vladimir Herzog pelo documentário Carne e Osso, exibido em maio, sobre as péssimas condições de trabalho em frigoríferos brasileiros. O filme é do jornalista da Globo Caio Cavechini. E amanhã tem reprise, às 21h05.

Paralamas do Sucesso, 30 anos, a turnê, merecerá espaço no BIS, segunda-feira, às 19h30. O canal acompanhou sete apresentações que Herbert Vianna e cia. fizeram pela efeméride e transformou tudo em documentário.

Modelo e apresentadora, Raíssa Machado é a mais nova aquisição da Mix TV. Vai apresentar o Versão Mix a partir do dia 12, às 21h30, convidando músicos a visitar estilos diferentes dos seus - do rock ao samba, do jazz ao funk, etc.

Interpretado pelo ator Nonso Anozie, é negra e vem com dread locks a versão de Sansão da bem-sucedida série The Bible, ou A Bíblia, como a produção será chamada na tela da Record a partir do dia 16. O título substituirá a série brasileira José do Egito.

Na mesma semana em que emplaca sua primeira indicação como finalista no Emmy Kids Awards pela série Pedro e Bianca - realizada pela produtora Coração da Selva, com a Secretaria de Educação do Estado de SP -, a TV Cultura extinguiu seu núcleo infantil. O dono do cargo, Fernando Gomes, passa a cumprir seu contrato até o fim do ano apenas como manipulador dos bonecos do Cocoricó, que também sairá de linha. O presidente da Cultura, Marcos Mendonça, alega contenção de despesas e garantiu à coluna que continuará a investir em atrações infantis e que Gomes permanece na casa para desenvolver um novo projeto para 2014.