Final na FoxSports terá Gentili e Bonfá Antes de começar a dar expediente no FX com sua série política, Danilo Gentili aparece amanhã em outro canal do grupo, para a festa de encerramento da Copa e a decisão entre Alemanha e Argentina. Ele e o escritor José Roberto Torero são convidados de Paulo Bonfá e Marília Ruiz para a ocasião, Gentili, assim como Bonfá, possui um título de comendador da Ordem do Empreendedorismo Juscelino Kubitschek, o que também servirá ao repertório de piadas dos dois. A partir das 14 horas, os dois se divertem com os melhores lances da Copa, falam sobre a cerimônia de encerramento e prometem surpresas para a partida. Promete.