Final do Miss Mundo acontece hoje em Varsóvia A Varsóvia será sede, neste sábado, da final da 56.ª edição do concurso de beleza Miss Mundo, do qual participam 104 candidatas que sonham em ser coroada a rainha da beleza. A cerimônia começou às 15 horas (em Brasília) na sala Kongresowa de Varsóvia, embora as rainhas da beleza estejam há quase um mês reunidas na Polônia. As candidatas a Miss Mundo, com idades compreendidas entre 17 e 25 anos, visitaram várias cidades polonesas como Cracóvia, Gdansk, Gdynia, Gizycko, Zamosc, Katovice e Varsóvia. O concurso de Miss Mundo, que está sendo transmitido ao vivo para 200 países, é apresentado pela chinesa Angela Chow, a polonesa Grazyna Torbicka e o britânico Tim Vince. Integram o júri, entre outros, Julia Morely, presidente da organização de Miss Mundo, e Aneta Kreglicka, a única polonesa que obteve este título, em 1989. A final contará com as atuações do grupo irlandês Westlife, do cantor Robin Gibb, ex-Bee Gees, e do quarteto de ópera pop Amici. O concurso Miss Mundo foi criado em 1951 por Eric Morley.