A final do Elite Model Look Brasil acontece nesta quarta-feira (15) no Espaço Villa Lobos, em São Paulo. São 39 candidatas que disputam a vaga para a final mundial, que acontece em outubro na China. As 38 finalistas foram selecionadas nos últimos dois meses através de etapas regionais realizadas em dez cidades.

A new face brasileira competirá com garotas de outras 79 nacionalidades. Além de competir na grande final, a vencedora desta etapa garante um contrato com a agência por 2 anos, com trabalhos que somados chegarão a R$ 150 mil. As três primeiras colocadas do concurso na China dividirão contratos com valor equivalente a US$ 325 mil anuais.

A escolha da representante brasileira será marcada por uma festa exclusiva para convidados, com show de Nando Reis e o Os Infernais e DJs convidados. O concurso terá como mestres de cerimônia o ator Cássio Reis e a top Talytha Pugliesi, que também é madrinha do concurso. O site oficial do evento vai transmitir o concurso ao vivo, a partir das 19h.

O Elite Model Look é a nova versão do The Look of the Year, promovido desde 1983. Entre as tops descobertas pelo concurso estão nomes de peso como Gisele Bündchen, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Linda Evangelista.