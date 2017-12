Final de 'Ídolos' causa confusão com patrocinador

O Banco do Brasil não teria gostado de saber que a festa de encerramento será na casa de um concorrente. A Record chegou a pensar em tapar os logotipos do Bradesco espalhados pelo teatro, o que não foi autorizado pela direção do local.

A solução encontrada até agora pela emissora é mudar o nome original do teatro. Para a Record, a final do Ídolos será realiza no Teatro do Shopping Bourbon, e ponto. Na gravação, as câmeras da rede evitarão filmar a marca do banco concorrente.

Procurada, a Record informa que não haverá citação nem imagem de nenhum outro banco na atração que não o patrocinador. O Banco do Brasil, via assessoria, diz que não foi informado pela Record que o evento seria realizado no Teatro Bradesco. O patrocinador acreditava que seria no Anhembi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.