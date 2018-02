Final da novela será gravado na última hora Com final marcado para 19 de outubro, Avenida Brasil mantém como pode alguns dos poucos segredos que restam para o encaixe completo do quebra-cabeça montado por João Emanuel Carneiro. Ao Estado, o autor disse que certamente haverá cenas gravadas poucos minutos antes de ir ao ar, no mesmo dia em que vai ao ar o último capítulo, para que o desfecho da novela não vaze antes de sua exibição na tela. Mesmo com todos os cuidados que a produção tem tomado, restringindo a distribuição do texto apenas ao script referente a cada ator, e limitando a entrada de profissionais da equipe no estúdio, ainda há diálogos inteiros sendo reproduzidos por sites e revistas.