FinaEstampa21h/Globo

Esther diz a Danielle que não conversou com Paulo sobre sua decisão de fazer a fertilização in vitro. Wallace sente uma dor no peito ao pegar sua moto e confessa a Teodora se sente mal.

Griselda paga parte da franquia do seguro da carro de Juan. Renê se orgulha da festa que Tereza Cristina organizou. Teodora diz que Wallace precisa vencer a luta, para eles não falirem.

Amália pergunta se Griselda perdoaria Antenor se ele mudasse seu jeito. Vilma apresenta seu número no palco do Caldeirão do Huck. Paulo diz a Esther que não quer que ela faça a fertilização.

Danielle tenta convencer Pedro Jorge a morar com ela. Antenor dribla a segurança para entrar na festa de Tereza Cristina. Íris chega à festa com suas malas, e Tereza Cristina fica chocada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antenor vai embora de casa. Zambeze se penaliza ao ver Antenor, com as malas, pegar uma van. Amália se surpreende ao encontrar com Antenor na pousada. Patrícia procura Antenor.