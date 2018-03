Fina Estampa alcança 90% de share em PE

A estreia na Net do Fox Sports já acontece em dia de jogo de time brasileiro na Libertadores, evento cujos direitos foram a moeda mais forte do canal para chegar a quase todas as operadoras de TV em poucos meses. Hoje tem Olimpia X Flamengo.

A série A Mulher Invisível está entre os alvos de holofotes programados pela Globo Internacional para a MipTV, feira que vai de 1º a 4 de abril em Cannes. No pacote de novelas, Araguaia, Insensato Coração e O Astro são as maiores apostas da casa.

Rodrigo Faro diz que aproveitaria a visita de Jennifer Lopez, anteontem, ao seu programa, na Record, para "cavar" um convite para ir assistir à final do American Idol, apresentado por ela, nos Estados Unidos. Faro apresenta a versão local do programa, Ídolos.

A Sony fechou acordo com o Bolsa TV, que pertence ao grupo carioca Bolsa de Mulher. O acordo levará conteúdos para o público feminino por meio das TVs conectadas da Sony.

TVs conectadas da Sony, aliás, já têm parcerias similares para outros nichos. São os casos do Esporte Interativo, de olho no público masculino, e do Clube DX TV, para crianças.

Madonna e Barbie, a boneca, fazem a inspiração do figurino vestido por Cláudia Abreu em Cheias de Charme, próxima novela das 7, onde ela será a cantora de technobrega Chayene.

"A Chayene é puro brilho. Ela é uma vencedora e faz questão de mostrar isso", adianta a figurinista Gogóia Sampaio. As roupas da vilã são em sua maioria douradas, prateadas, cheias de penas e franjas.

Katiuscia Canoro já não está pagando. A atriz salta da Zorra Total para A Grande Família como Kelly, dona de uma grife de roupas que contrata Nenê/Marieta Severo como sua modista. Mas a filha, Bebel/Guta Stresser não se dá bem com a moça.

"Genésio não arma nem a barraca dele em casa." A vilã Carminha (Adriana Esteves), ao falar sobre o marido, aponta seu nível chulo já na estreia da novela Avenida Brasil

Tenha ou não gostado do último capítulo de Fina Estampa, na última sexta, na Globo, não se pode negar que a edição foi um feito nacional no Ibope. Além dos 47 pontos de média registrados em São Paulo, o desfecho de Griselda e Tereza Cristina rendeu nada menos que 60 pontos de audiência no Recife, onde 90% dos televisores ligados estavam sintonizados na Globo (share). Em Fortaleza, a média de audiência foi de 59 pontos e a participação bateu nos 82% . Em Porto Alegre, Aguinaldo Silva encerrou a história com 57 pontos e 84% de share. Em Curitiba, foram 53 pontos com 82% de share; em Belo Horizonte, 51 pontos e 85% de share, e no Rio, 50 pontos, com 76% de share.

