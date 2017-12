Fim do namoro entre Diego e Iris, o casal do BBB7

Diego Alemão e Irislene Stefanelli (a Siri), o casal que dominou a cena amorosa da sétima edição do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo, já não existe mais. "É com muita tristeza que nós, do Blog Oficial, confirmamos o término do namoro de Diego e Íris", informava o blog de Diego Gasques no final da tarde desta segunda-feira, 18. Antes da confirmação via site, o ganhador do BBB7 havia conversado com a apresentadora Sônia Abraão, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV!. Alemão disse, por telefone, que a relação "estava insuportável", pois Íris só o atendia por meio de sua assessora. As assessorias de Íris Stefanelli e Diego Alemão não foram localizadas para comentar o assunto. A mãe de Diego, dona Mirna, disse por telefone ao estadão.com.br que só "soube da separação pela imprensa". Confirmou que a última vez em que se encontrou com Iris foi no dia 31 de maio, "no aniversário da minha filha Fernanda e da minha neta". Fernanda, além de irmã, é também a empresária de Diego. Segundo dona Mirna, até quinta-feira, quando falou com Diego, ele não lhe disse nada sobre o fim do namoro. Desde que saíram do confinamento na casa do BBB7 o casal desmentia os boatos de que ficariam juntos como estratégia de marketing até o Dia dos Namorados. Íris e Alemão apareceram na capa da revista Boa Forma de junho, mês dos namorados.