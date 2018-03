Fim de semana terá The Killers e Joss Stone em SP O grupo The Killers retorna ao País para tentar apagar o show que fez há dois anos, quando teve problemas de horário e som no Anhembi. Desta vez, a banda liderada pelo vocalista Brandon Flowers chega para tocar sucessos e músicas recentes do álbum "Day & Age", no sábado, na Chácara do Jockey, em São Paulo. No domingo, a cidade terá ainda a apresentação de Joss Stone, a menina de ouro da soul music inglesa. Ela volta ao Brasil após o curto período de um ano. Com seu novo disco na bagagem, "Colour me Free!", Joss já vendeu mais de 7,5 milhões de álbuns no mundo todo e já foi indicada para quatro Grammy Awards. As informações são do Jornal da Tarde.