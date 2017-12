Fim de linha para 'O Dentista Mascarado' Foi bom como experiência, mas, assim como está, O Dentista Mascarado não mostra futuro. A série que lançou Marcelo Adnet como astro na Globo tem mais três episódios pela frente e nenhuma perspectiva de 2ª temporada. O programa terá sua última cena no ar dia 21, como já era previsto para a 1ª temporada - a partir da semana seguinte, o horário será ocupado por Saramandaia. Em abril, quando a coluna questionou o diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroder, sobre o futuro de Adnet, ele ainda aguardava os resultados da série no Ibope. Da estreia, com 17 pontos, o Dentista foi a 11 e fechou a última sexta com 12 em São Paulo. A PEC das domésticas norteia a volta do Sai de Baixo, em quatro episódios inéditos gravados para o canal Viva. Há anos sem notícias da família do Arouche, o público saberá que Vavá/Luiz Gustavo perdeu seu apartamento por dívidas de condomínio. E Neide/Márcia Cabrita comprou o imóvel, graças a uma ação trabalhista contra uma antiga patroa que não recolhia seu FGTS.