Fim de JK: série com ibope de novela O que, afinal, caracteriza uma série de época? Carros antigos? Gente do passado que existiu de verdade? Músicas e figurinos fiéis ao momento histórico retratado? Se valem todos estes ingredientes, Maria Adelaide Amaral escreveu a melhor obra da carreira. Permeada por um rigor histórico quase infalível, a minissérie JK apresentou ao público um dos governantes mais polêmicos do País, antes popular apenas nos livros do colégio. É verdade que um mapa do Brasil estampado com o Mato Grosso do Sul escapou aos olhares atentos da produção e foi parar em uma cena dos anos 50, quando faltavam ainda mais de vinte anos para a inauguração de tal estado. O deslize é perdoável, já que está diluído em três meses de excelência técnica. Erros graves foram, na verdade, aqueles cometidos propositalmente, como a recusa em mostrar tropeços do presidente bossa-nova. Muito antes que algum historiador indignado se revoltasse diante do tratamento irrelevante dado a questões importantes, como o endividamento gerado pela construção de Brasília, a desvalorização do salário e os altos índices de inflação, Maria Adelaide já havia bolado ótima defesa: "Minissérie não é documentário", disse ela na estréia do programa, em janeiro. Deve ser por isso que, no capítulo final da série, mostrado na última sexta-feira, ninguém ousou especular sobre o suspeito acidente que matou JK. Optou-se pela comoção nacional causada pelo enterro, em detrimento às investigações sobre um provável assassinato que movimentou a época. Decidiu-se também ignorar o lado aventureiro de Juscelino. Mostrado com extrema ternura, o amor entre ele e a correta Marisa (Letícia Sabatella) foi quase um conto de fadas, a ponto de muita gente torcer pelo fim do casamento com Sarah (Marília Pêra). A imagem do Kubitschek herói, veiculada em pleno ano eleitoral, soa como um suspiro de esperança para aqueles que agora vêem desmoronar a história do pobre garoto eleito presidente. Segundo a autora, a adequação da obra ao atual momento político e toda comparação que se possa fazer entre Lula e Juscelino, não passam de coincidência. Afinal, para falar sobre política de verdade, vem aí o enfadonho horário político. Este, por certo, não alcançará impressionantes picos de 43 pontos como fez JK. Talvez, melhor mesmo, seja assistir à política como espetáculo de TV.