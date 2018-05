Fim da mulher objeto

Em Potiche, de François Ozon, Catherine Deneuve é a mulher bibelô. Pelo menos no início da história. Muito bem casada com o industrial Robert, vivido por Fabrice Luchini, Suzanne, sua personagem, faz parte da decoração do lar. É o ponto inicial dessa comédia que, como as boas obras do gênero, não se limita apenas a fazer rir. O riso é salutar. O riso é crítico. E o riso de alto nível é cáustico e esclarecedor. Temos alguma coisa dessa natureza iluminista neste filme que concorreu ano passado no Festival de Veneza.

Transformada de uma hora para outra em presidente de uma fábrica de guarda-chuvas, Suzanne encontra uma vocação até então insuspeita para o comando. Para compor o quadro da comédia, entra em cena também Gérard Depardieu como Babin, político comunista (inspirado em Georges Marchais, dirigente histórico do PC francês) com fraco por mulheres burguesas.

A primeira coisa a ser dita sobre o filme é a facilidade com que Catherine Deneuve se entrega à comédia. Grande atriz, exibe timing para o humor, o que nem sempre é óbvio. Está muito engraçada, e, especialmente quando contracena com Depardieu. Formam um duo afinado, de dar gosto. Dois veteranos, de alta estirpe, agora entregues a papéis em aparência mais ligeiros, e sob a direção de um cineasta jovem.

Outro ponto a destacar é justamente sobre a trajetória de Ozon. Cineasta invulgar. Talvez não tenha feito nenhuma obra-prima, mas seus filmes são sempre interessantes. E variados tanto do ponto de vista da temática como da estética. Suspense psicológico em Sob a Areia, noir em Swimming Pool, musical em 8 Mulheres, fantástico em Ricky. E agora uma comédia. Mas não uma comédia sem consequências. Existem algumas sutilezas na maneira como é construída.

Por exemplo, no visual quase naïf, que remete à época em que se ambienta - anos 1970, num lugar bucólico do norte da França, Sainte Gudule. Tudo parece colorido demais, os traços nítidos em excesso, como se os personagens existissem numa espécie de conto de fadas, ou numa fábula moral de apenas uma dimensão. Algo, no entanto, destoa, e torna mais complexa essa imagem chapada, como se lhe adicionasse os matizes insuspeitados logo de início.

Baseada numa peça de teatro de Barillet e Grédy, Potiche fala da condição feminina. Numa época, 1977, quando os movimentos feministas eram muito atuantes. Mas fala também do presente francês, quando Nicolas Sarkozy tornava-se impopular e os franceses talvez lamentassem a não eleição da candidata socialista Ségolène Royal. No entanto, Deneuve conta que, para compor a personagem de Suzanne, inspirou-se muito mais em Elizabeth Guigou, que foi ministra da Justiça durante o governo socialista de Lionel Jospin.

Potiche celebra o poder feminino - algo com o qual vamos nos acostumando, meio aos trancos, aqui mesmo, no Brasil.