Fim da 'Grande Família' sai em DVD com extras Chega ao mercado no dia 24, o DVD da última temporada de A Grande Família. O clã de Lineu (Marco Nanini) e Nenê (Marieta Severo) saiu de cena em setembro, após 14 anos, com um episódio que honrou a metalinguagem da TV. Tony Ramos, Glória Pires, Lázaro Ramos, Marcelo Adnet, Alexandre Borges, Luana Piovani e Débora Secco faziam os papéis do elenco original num seriado de TV inspirado na família Silva. São 20 episódios em quatro discos e making of do grand finale, embalados em estojo metálico, em formato de geladeira, com um ímã. O preço é R$ 99,90. A capa traz todo o cast, incluindo Rogério Cardoso, o Seu Floriano.