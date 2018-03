FILÓSOFO NA PRAÇA

O filósofo Slavoj Zizek fez um discurso para os manifestantes do Occupy Wall Street, movimento que tomou a praça Liberty, em Nova York, desde o começo do mês passado. De cima de um caixote, o Zizek falou frase por frase, e cada uma delas foi reproduzida pelos manifestantes, para que, assim, fossem ouvidas por todos. O esloveno começou pedindo que os manifestantes mantenham a cabeça no lugar: "Carnavais custam muito pouco. Apaixone-se pelo trabalho duro e paciente - somos o início, não o fim". E terminou chamando a atenção para o vazio das terminologias atuais: "Todos os principais termos que usamos para designar o conflito atual - 'guerra ao terror', 'democracia e liberdade', 'direitos humanos' etc etc - são termos falsos que mistificam nossa percepção da situação em vez de permitir que pensemos nela". Veja o discurso inteiro, em inglês, aqui: http://youtu.be/oEUZNfOtPlE