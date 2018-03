Filósofa americana dá aula hoje em videoconferência A filósofa americana Martha Nussbaum dá aula sobre o tema de seu livro A Fragilidade da Bondade - Fortuna e Ética na Tragédia e na Filosofia Grega (Editora WMF Martins Fontes), publicado originalmente na década de 1980. A aula será transmitida hoje, às 15h30, na Casa do Saber (R. Doutor Mário Ferraz, 414, Jardim Paulistano), em videoconferência em inglês, sem tradução. Um dos pontos centrais da obra de Nussbaum é que o pensamento dos gregos sobre vulnerabilidade e fortuna é fundamental para o entendimento das questões éticas e morais do mundo contemporâneo. Martha Nussbaum é professora emérita de Direito e Ética da Universidade de Chicago, e, recentemente, acrescentou diversos tópicos à reflexão de seu livro. A aula vai retomar os principais pontos da obra original e apresentar seu novo olhar sobre a natureza das emoções e o conceito de ser humano. A professora também debaterá sobre fortuna e ética na tragédia e na filosofia grega. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo tel. 3707-8900. As vagas são limitadas.