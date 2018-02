Filó Machado comemora 50 anos de carreira com shows

No dia 19, será a vez de Michel Leme, Sandro Haick e Danilo Silva realizarem um encontro de guitarras e gerações. No dia 26, Filó receberá a flautista e compositora Lea Freire, o pianista Fábio Torres e o saxofonista canadense Jean-Philippe Cote. Fechando o projeto, no dia 2 de agosto, Filó promoverá uma homenagem ao dia dos pais e receberá, ao lado do seu filho, o baterista Serginho Machado, o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo e o seu filho, o baixista Thiago Espírito Santo. "Vai ser uma coisa muito bonita", diz Filó, segundo texto de divulgação. "Estou muito feliz em me apresentar com grandes músicos e mais feliz ainda por juntar os amigos, pela oportunidade de fazer um som prazeroso, para nós no palco e para o público."

Filó é multi-instrumentista, arranjador e produtor e já somou no palco com prestigiados nomes da música nacional e internacional (como Michel Legrand, Jon Hendricks, Ivan Lins, Leny Andrade, Joyce, Hermeto Paschoal e Tim Maia), além de assinar composições em parceria com Djavan, Sérgio Natureza, Cláudio Roditi, Sérgio Ricardo e Fátima Guedes.

Soma ainda no currículo participações em grandes festivais de jazz (chegando a abrir o show de Nina Simone no Festival de Jazz de Cannes), uma indicação ao Grammy, na categoria Latin Jazz, com o álbum Cantando um Samba (2000) e uma recém terminada turnê em Xangai, onde apresentou, ao lado da cantora Jasmine Chen, clássicos da MPB adaptados para o Mandarim.

Filó Machado Convida

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao Vivo Music

Rua Inhambu, 229 - Moema

Tel.: 11 5052.0072

baraovivo.com.br

Convidados

Hoje, às 22h30 - Septeto S.A.

Dia 19 - 22h30 - Michel Leme, Sandro Haick e Danilo Silva

Dia 26 - 22h30 - Lea Freire, Fabio Torres e Jean-Philippe Cote

Dia 02 - 22h30 - Serginho Machado, Arismar e Thiago Espírito Santo