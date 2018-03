Filmes trazem os bastidores da nova Rússia

Melhor e mais impactante é o documentário de Cyrill Tuschi sobre Khordorovsky, o bilionário russo preso e condenado, alegadamente por roubar dinheiro do povo da antiga URSS, mas que o filme mostra que foi confinado por outro motivo, bem diverso. Pela ameaça que passou a representar para o governo de Putin e seus asseclas, ao se ligar à oposição.

Tuschi constrói seu documentário como um thriller político sobre os bastidores da nova Rússia. Ele conseguiu depoimentos muito fortes, dentro e fora da Rússia - só não conseguiu falar, compreensivelmente, com a cúpula do governo. Nova? Desde o absolutismo dos czares até a ditadura do proletariado, exercida em nome do povo, a Rússia sofre sob o jugo de tiranos. My Joy já projetara uma visão terrível da Rússia de Putin, como um país de gângsteres. Khordorovsky segue por essa trilha. Como documentação e cinema, é muito bom.