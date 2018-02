Filmes têm pior mês em 10 anos O terror Possessão, filme de maior faturamento, nos Estados Unidos e no Canadá, neste fim de semana, arrecadou menos de US$ 10 milhões, e as bilheterias de cinema da América do Norte registraram a maior queda em setembro, em mais de dez anos. O começo do mês é historicamente uma época ruim, mas o resultado do último fim de semana foi excepcional - um total estimado entre US$ 65 e US$ 68 milhões entre todos os filmes em cartaz nos EUA e Canadá. A cifra é a pior desde o fim de semana de 21 a 23 de setembro de 2001 - duas semanas depois dos traumáticos atentados do 11 de Setembro nos EUA. / REUTERS